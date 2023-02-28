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Жилой комплекс Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер

Akarca, Турция
от € 301,250
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Жилой комплекс Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры по концепции Home Office в Стамбуле – район Сарыер. В проекте представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 71 до 263 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер
Akarca, Турция
от € 301,250
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Мерсин, Турция
от € 62,000
60–74 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

 

Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 28.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Аквапарк
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корть
  • Футбольное поле
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифт
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 500 метров

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 300 метров
  • Метробус - 500 метров
  • Левент - 5 минут
  • Маслак - 10 минут
  • Таксим - 12 минут
  • Мост через Босфор - 15 минут
Жилой комплекс Мебелированная квартира от собственника
Махмутлар центр, Турция

Отличное предложение в нашем портфолио квартира от собственника в районе Махмутлар, общей площадью 115 м2. Планировка квартиры 2+1, включает в себя гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, 1 санузел, 1 ванную комнату и два балкона. Квартира находится на 10 этаже и ориентирована на юго-западную сторону света. Апартаменты полностью укомплектованы мебелью, как на представленных фотографиях. Комплекс 2000 года постройки имеет на территории открытый плавательный бассейн, беседка для отдыха, детская игровая площадка и автопарковка. Расстояние до моря около 1 км. Махмутлар самый русскоговорящий район, население составляет около 50 000 человек, тут дважды проходит фермерский рынок по вторникам и субботам.

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