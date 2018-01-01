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Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора

Akarca, Турция
от € 546,000
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Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 62 до 384 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
Akarca, Турция
от € 546,000
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Почему вы должны купить недвижимость здесь? - Люкс качество, продуманное до мелочей по доступной цене; - Потрясающий панорамный вид на средиземное море и Торосские горы; - Большая территория в 26 000 м2; - Инфраструктура пятизвездочного отеля у вас дома; - Проект не имеющий аналогов в данном регионе; - Свежий горный воздух; - Банановые плантации в округе.   Комплекс из 3 блоков в 12 этажей раскинулся на территории в 26000 м2. Здесь вы найдете все для комфортной жизни и отдыха для всей семьи. При входе вы попадаете в лобби с ресепшеном, где вам помогут решить любые проблемы. Свой ресторан, бар и магазин на территории, прекрасная СПА зона, площадки для спорта, детский клуб, боулинг, аквапарк, бильярд и даже свой кинотеатр, это и многое другое к вашим услугам. Вы можете использовать открытый бассейн с аквапарком, а так же бассейн с подогревом воды, наслаждайтесь водными процедурами круглый год. Вы не пожелаете, приобретая апартаменты в данном комплексе. До моря со своим пляжем и баром на берегу курсирует свой трансфер. Азура парк расположен в 1,5 км от береговой линии и в 20 км от местного аэропорта, до Алании и ее исторической части 15 км. В квартирах 1+1 и 2+1:кондиционеры, встроенная кухонная мебельсо столешницей, напольное покрытие высшего качества, встроенный шкаф в коридоре, освещение, качественная мебель и техника. открытый бассейнкрытый бассейн с подогревомаквапарксаунапаровая комнатахамам (турецкая баня)массажная зоназона отдыхатренажерный залигровая комнататеннисный кортбаскетбольная площадкадетская площадкапарк на территорииресторанмагазинбардискотекакинотеатрбоулинггаражоткрытая парковкаэлектрогенератор
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.

Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.

Варианты квартир
  • Двухкомнатная квартира площадью от 88 м2 до 104 м2 - от 814 370 долларов США до 960 177 долларов США
  • Трехкомнатная квартира площадью от 105 м2 до 270 м2 - от 972 014 долларов США до 2 478 621 долларов США
  • Четырехкомнатная квартира площадью от 171 м2 до 236 м2 - от 1 574 326 долларов США до 2 172 418 долларов США
  • Пятикомнатная квартира площадью от 235 м2 до 277 м2 - от 2 162 783 долларов США до 2 549 643 долларов США
  • Шестикомнатная квартира площадью от 248 м2 до 375 м2 - от 2 278 126 долларов США до 3 441 275 долларов США
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2.
Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7.
Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км.
Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.

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