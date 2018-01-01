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Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул

Akarca, Турция
от € 238,000
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Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
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от € 238,000
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. Инфраструктура комплекса продумана до мелочей, есть крытый бассейн и собственная парковка. Квартиры продаются с качественной душевой, оборудованной кухней и освещением.До местного аэропорта Газипаша всего 25 км и 130 км до аэропорта Анталии. Удобное месторасположение, в пешей доступности магазины, кафе и рестораны, два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими органическими овощами и фруктами. Инфраструктура комплекса продумана для мелочей. В комплексе есть открытый и закрытый подогреваемый бассейны, вы сможете плавать круглый год. Сауна и паровая комната, спорт зал помогут держать ваше тело в форме. Для детей предусмотрела детская площадка, игровая. Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. 1+1 с одной спальней 76 м2; 2+1 с двумя спальнями 102 м2; 2+1 пентхаус с двумя спальнями 155 м2; 3+1 пентхаус с тремя спальнями 212 м2. В комплексе имеется система внутренней связи, беспроводной интернет, спутниковое телевидение.   открытый бассейнподогреваемый закрытый бассейнсаунапаровая комнатабараквапаркспорт залдетская площадкаигроваякомната переговоровбильярднастольный теннисбеседкизона для барбекюгенераторохранапарковка.
Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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