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Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор

Akarca, Турция
от € 405,000
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Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, садовые дуплексы 3+1 и 4+1, пентхаусы 6+2, 8+2. Площадь апартаментов от 108,94 до 428,29 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Akarca, Турция
от € 405,000
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Застройщик: EOS Turkey Property

 

Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.
Жилой комплекс Масштабный проект в 700 м от моря в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+1, 6+1.Площадь апартаментов от 65 до 285 м2.Расстояние до моря 700 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов. Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.
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