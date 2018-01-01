  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с главной дорогой Е5 в Стамбуле

Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с главной дорогой Е5 в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 465,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с главной дорогой Е5 в Стамбуле
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 106 до 219 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в живописном районе Аланьи - Конаклы
Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новый проект в самом центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Продается квартира рядом с пляжем Клеопатра, в Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Привлекательный жилой проект для инвестиций
Авсаллар, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с главной дорогой Е5 в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 465,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.

Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.

Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Резиденция ANT ORIGIN HILL
Шишли, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

ANT ORIGIN HILL расположен в самом центральном районе Стамбула Бомонти с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством и премиальностью Fraser Place вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и максимальным комфортом. 

Realting.com
Перейти