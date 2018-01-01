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Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса

Махмутлар центр, Турция
от € 479,000
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Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 168 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
Махмутлар центр, Турция
от € 479,000
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Жилой комплекс Комплекс с богатой инфраструктурой
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 2 блока. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, аквапарк, хамам, сауна, беседка, фитнес центр, кинотеатр, бильярд, пинг-понг.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 800 метров и 23 км от аэропорта Газипаша. Общая площадь строительства 3690 м2, площадь социальных зон 2000 м2.
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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