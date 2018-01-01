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Жилой комплекс Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе

Махмутлар центр, Турция
от € 459,000
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Жилой комплекс Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 180 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе
Махмутлар центр, Турция
от € 459,000
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Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Toslak, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

  • Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями.
  • Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения.
  • Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн!
  • Панорамный вид на Средиземное море.
  • Высокий инвестиционный потенциал.
  • Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции!
  • Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха.

 

ЛОКАЦИЯ:  Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.

Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов.

Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.

 

ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море.

 

АПАРТАМЕНТЫ:  Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория,  зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж.

 

УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30%

 

Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря!

 

 

О районе:

Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью.

Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет  возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.
Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 132 м2.Расстояние до моря 800 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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