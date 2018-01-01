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Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур

Каракокали, Турция
от € 154,500
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Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 107 м2.Расстояние до моря 800 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало.Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут.Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей. Рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
Каракокали, Турция
от € 154,500
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Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Проект на этапе карандаша в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 100 м2.Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property
Realting.com
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