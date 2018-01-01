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Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше

Аланья, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58 до 105,8 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Аланья, Турция
от € 109,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула. Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции с хорошей доходностью. Это уникальный проект с его социальными удобствами, помимо различных типов квартир на любой вкус. Существует жизненно важная транспортная сеть, земля и море, связывающая комплекс со всеми районами города двух континентов. Титулы готовы к отправке в соответствии с условиями получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Яркая и просторная квартира в Алании,Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расположена квартира в новом развивающемся районе Алании в поселке Махмутлар.Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура города это рестораны,парки,супермаркеты,банки,больницы. Квартира состоит из одной спальной комнаты,ванной комнаты,кухни американского типа с гостиной и балконом,где Вы можете насладиться прекрасным видом на город,море и горы за чашечкой турецкого кофе или чая!  В комплексе есть бассейн,охрана,генератор. 
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