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Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ

Akarca, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 132 м2.Расстояние до моря 800 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Akarca, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
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Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!!

Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и получить максимальный комфорт.

Причина покупки:

  • Fraser Place торговая марка
  • Разные комнаты и апартаменты с видом на Босфор.
  • Лучшая цена и высокий престиж в центре города.
  • Легкий доступ ко всем достопримечательностям.

Дистанционная диаграмма:

  • Сисли: 3 мин
  • Нисантаси: 5 мин
  • Бешикташ: 5 мин
  • Площадь Таксим: 7 мин
  • Левент: 10 мин
  • Каракой: 10 мин
  • Святой Софии: 15 мин
  • Бебек: 20 мин
  • Маслак: 20 мин
  • Cevahir Mall: 5 мин
  • Трамп Молл: 5 мин
  • Улица Истикляль: 7 мин
  • Центр Зорлу. 10 мин
  • Галатапорт: 10 мин
  • Вадистанбул: 15 мин
  • Е-5 Шоссе: 3 мин
  • Шоссе ТЕА: 10 мин
  • Босфорский мост: 15 мин
  • Аэропорт Стамбула: 30 мин.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
Жилой комплекс Новый масштабный проект с насыщенной инфраструктурой в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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