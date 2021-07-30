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Жилой комплекс Проект на стадии строительства в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 184,000
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Жилой комплекс Проект на стадии строительства в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1, садовые дуплексы 3+1, пентхаусы 3+1 и 4+1.Площадь апартаментов от 70 до 150 м2.Расстояние до моря 550 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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от € 184,000
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5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух.

Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние.

Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение.

Инфраструктура комплекса:

●     Большой открытый бассейн 

●     Детский бассейн 

●     Закрытый подогреваемый бассейн

●     Фитнесс-зал

●     Сауна

●     Паровая комната

●     Солевая комната

●     Шок-комната

●     Бильярд и настольный теннис

●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе

●     Открытая фитнес-зона

●     Открытая и закрытая детские площадки

●     Комната для отдыха

●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка

●     Зелёный сад на территории

●     Место для барбекю

●     Беседки для отдыха

●     Витамин-кафе у бассейна

●     Лобби в ТВ зоной

●     Открытая парковка

●     Электрогенератор

●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24

●     Смотрите комплекса, садовник

 

Старт строительства: 30.07.2021

Окончание строительства: 30.03.2023

 

Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства
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Комплекс построен на площади 4060 м2 и состоит из 2 двенадцатиэтажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает как жизненно важные, так и инвестиционные возможности.

Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, беседка, барбекю, круглосуточная охрана, сауна, фитнес, соляная комната, паровая комната, зал для встреч и ТВ, детская игровая комната, настольный теннис.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными. Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула. Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
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