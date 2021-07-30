Жилой комплекс Проект на стадии строительства в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ

Каракокали, Турция

от € 220,000

76–235 м² 8 квартир

Сдача в: 2023

5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух.

Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние.

Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение.

Инфраструктура комплекса:

● Большой открытый бассейн

● Детский бассейн

● Закрытый подогреваемый бассейн

● Фитнесс-зал

● Сауна

● Паровая комната

● Солевая комната

● Шок-комната

● Бильярд и настольный теннис

● Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе

● Открытая фитнес-зона

● Открытая и закрытая детские площадки

● Комната для отдыха

● Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка

● Зелёный сад на территории

● Место для барбекю

● Беседки для отдыха

● Витамин-кафе у бассейна

● Лобби в ТВ зоной

● Открытая парковка

● Электрогенератор

● Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24

● Смотрите комплекса, садовник

Старт строительства: 30.07.2021

Окончание строительства: 30.03.2023

Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства