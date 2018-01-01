  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта

Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта

Akarca, Турция
от € 176,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 3+2, 5+1.Площадь апартаментов от 58,3 м2 до 385,79 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Type B_79
Maslak Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Строящийся проект в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта
Akarca, Турция
от € 176,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс строится в одном из самых развитых районах г. Алания, Махмутлар. В данном районе есть государственные школы, детские частные сады, парки, современные кафе, магазины с эко продукцией и очень хорошо развит городской транспорт. Проект расположен в 2,5 км от моря, но благодаря трансферу предусмотренный для жителей ЖК до моря этот путь займет всего 3 минуты.
На территории с площадью 10.000 м2 будет расположен основной блок, состоящий из 12-ти этажей, а также 9 блоков по 4 этажа всего 264 квартиры. В наличии имеются квартиры 2+1 и 5+1 дуплексы.
На закрытой территории комплекса будет абсолютно вся инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни, для автомобилей на территории комплекса предусмотрены крытая и открытая парковки. Интерьер комплекса по своему уровню соответствует интерьерам высококлассных отелей.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в декабре 2024г. Поспешите подать заявку, так как осталось ограниченное количество квартир.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 195 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Realting.com
Перейти