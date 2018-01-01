Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта

Каракокали, Турция

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.

На продажу представлены квартиры:

1+1 площадью от 55 м2.

2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.

3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.

4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.