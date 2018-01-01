  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула

Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула

Akarca, Турция
от € 415,171
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 93,71 м2 до 164,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Seki, Турция
Жилой квартал Двухкомнатные апартаменты у моря в районе Кестель
Yaylali, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула
Akarca, Турция
от € 415,171
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от Мраморного моря.

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 1 км
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
Realting.com
Перейти