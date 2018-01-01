Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле

Okurcalar, Турция

Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно:

1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€;

Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€;

Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€;

Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€;

46 гостиничных номеров.

В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне.



Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки.

На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника.

Инфраструктура