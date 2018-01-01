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Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле

Akarca, Турция
от € 796,000
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Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1.Площадь апартаментов от 132 до 340 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле
Akarca, Турция
от € 796,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.

Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.

Варианты квартир
  • Двухкомнатная квартира площадью от 88 м2 до 104 м2 - от 814 370 долларов США до 960 177 долларов США
  • Трехкомнатная квартира площадью от 105 м2 до 270 м2 - от 972 014 долларов США до 2 478 621 долларов США
  • Четырехкомнатная квартира площадью от 171 м2 до 236 м2 - от 1 574 326 долларов США до 2 172 418 долларов США
  • Пятикомнатная квартира площадью от 235 м2 до 277 м2 - от 2 162 783 долларов США до 2 549 643 долларов США
  • Шестикомнатная квартира площадью от 248 м2 до 375 м2 - от 2 278 126 долларов США до 3 441 275 долларов США
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.
Жилой комплекс Жилой комплекс со всеми удобствами в Алании
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами строится в самом центре Алании. Жилой Комплекс расположен в превосходном районе в окружении всей городской инфраструктуры, в 1300м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. 
Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1.
Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр.
Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
Застройщик: TURKREALT

Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно:

  • 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€;
  • Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€;
  • 46 гостиничных номеров.

В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне.

Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки.

На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника.

Инфраструктура

  • Открытая и крытая парковка
  • Зарядные устройства для электромобилей
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом воды
  • Снэк-бар возле бассейна
  • Прогулочные зоны
  • Фитнес-центр
  • СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха)
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Волейбольная и баскетбольная площадка
  • Зона барбекю
  • Кинотеатр
  • Скейт-парк
  • Зона йоги и пилатеса
  • Караоке-бар и дискотека
  • Ледяной каток
  • Сквош Комната
  • Зал для мероприятий и конференций
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