  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый масштабный комплекс в живописном Каргыджаке

Жилой комплекс Новый масштабный комплекс в живописном Каргыджаке

Akarca, Турция
от € 110,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый масштабный комплекс в живописном Каргыджаке
1 / 12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 52 до 104 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Апартаменты в районе Каргыджак, Алания, по доступным ценам
Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
Akarca, Турция
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в 200 м от моря - район Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный жилой проект в популярном районе Фатих - Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый масштабный комплекс в живописном Каргыджаке
Akarca, Турция
от € 110,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требования жильцов. Проект напоминает теплую соседскую жизнь, поскольку включает в себя древние здания, в которых есть рестораны, магазины, кафе, и театральный зал.
Жилой квартал Дешевая трехкомнатная квартира с мебелью и техникой
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Горящее предложение! Трехкомнатная квартира в районе Махмутлар, в 350 метрах от моря.  Всего в 40 км от местного аэропорта Газипаша, в 12 км от центра города Алания. Квартира после хорошего ремонта со вкусом, полностью меблирована, со всей необходимой техникой и кондиционерами. Расположена на первом этаже. Комплекс без инфраструктуры.
Жилой комплекс Type B_81
Maslak Mahallesi, Турция
Сдача в: 2021
Застройщик: Majd International Company
< p > Европейская сторона - Бейликдузу < / p >< p > Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, озеро и город, так как рядом с проектом нет зданий. < / p >< p > Проект готов к переезду, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. < / p >< p > Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 240 000 $. < / p >
Realting.com
Перейти