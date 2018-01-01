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Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания

Каракокали, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 4+1.Площадь от 49 до 214 м2.Расстояние до моря 3000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.

Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.

На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.

Расположение и объекты поблизости

В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.

Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:

  • Аэропорт Стамбула - 30 км
  • Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
  • Больница Maslak Acibadem - 8 км
  • Босфорский мост - 7 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.
Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 326 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
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