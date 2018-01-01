Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания

Мраморноморский регион, Турция

Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.

Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.

На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.

Расположение и объекты поблизости

В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.

Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:

Аэропорт Стамбула - 30 км

Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км

Больница Maslak Acibadem - 8 км

Босфорский мост - 7 км

Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.