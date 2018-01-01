Жилой комплекс Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй

С радостью представляем вашему вниманию новый роскошный проект, которые будет расположен в популярном районе Махмутлар, на расстоянии 8 км от центра Алании и в 2,5 км от бирюзовых волн Средиземного моря. Благодаря трансферу до пляжа этот путь займет всего 3 минуты, зато с данного месторасположения открывается чудесная панорама на море, горы, всю Аланию и конечно самую главную достопримечательность – крепость Алании.
На закрытой территории резиденции будет абсолютно вся инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни, где Вы сможете расслабиться от повседневных забот и заняться своим здоровьем. Открытый и закрытый бассейны, фитнес-центр, большая СПА зона и различные площадки для отдыха взрослых и детей – все это будет частью Вашего дома и частью Вашей повседневной жизни! В главном здании комплекса имеется закрытый бассейн с подогревом, игровая детская комната, комната отдыха, СПА зона с римской и финской саунами, турецкий хамам, релакс зона, массажные комнаты. Для автомобилей на территории комплекса предусмотрены крытая и открытая парковки. Холлы и вестибюли комплекса по своему уровню соответствуют интерьерам высококлассных отелей.
Махмутлар на сегодняшний день уже является достаточно развитым районом, но и имеет большие перспективы на будущее. Здесь будет комфортно проводить длительный отдых или переехать жить насовсем. В Махмутларе есть государственные школы, детские частные сады, частные клиники с русскоговорящими докторами, очень хорошо развит городской транспорт. Много детских парков и площадок, которые современнее, чем в центре. В Махмутларе также есть современные кафе, детские кафе, магазины с экопродукцией, магазины с нашими продуктами. Много сетевых магазинов уже открылись в Махмутларе: Waikiki, Sok, A101, BIM, большой Migros. Для обустройства квартир есть мебельные магазины, магазины техники и маркеты, где можно купить все для дома. По вторникам и субботам работает фермерский рынок, на котором местные и туристы очень любят закупаться свежими овощами и фруктами, мясом, свежевыловленной рыбой, кисло-молочной продукцией.
Детальная информация о комплексе:
- Площадь участка: 10.000 м2
- Основной блок, 12 этажей
- 9 блоков по 4 этажа
- 264 квартиры
- Расстояние до моря — 2500 м.
- Начало строительства — 01 декабря 2022 года.
- Окончание строительства — 31 декабря 2024 года.
Типы апартаментов:
Основной корпус:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 38 м2 — 42 м2.
- Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 84 м2 — 90 м2.
- Двухуровневые четырехкомнатные квартиры 3+1, площадью 110 м2.
Блоки A, B, C:
- Двухуровневые шестикомнатные квартиры 5+1 с садом, площадью 216 м2 / 134 м2 сад
- Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 122 м2.
- Двухуровневые шестикомнатные квартиры 5+1, площадью, площадью 244 м2.
Блоки D, Е, G, I:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 46 м2 — 53 м2.
- Двухуровневые четырехкомнатные квартиры 3+1 с садом, площадью 99 м2 / 114 м2 сад
- Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 96 м2 -121 м2.
Блоки Н, F:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 46 м2-53 м2.
- Двухуровневые пятикомнатные квартиры 4+1 с садом, площадью 115 м2 — 148 м2 / 128 сад
- Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 96 м2 — 121 м2.
Апартаменты будут предствлены к сдаче в качественной чистовой отделке «под ключ», с установленными кухонными гарнитурами и укомплектованными ванными комнатами.
С выбором и покупкой всей необходимой мебели, а также бытовой техники, при вашем желании и по вашему вкусу, сотрудники нашей компании, с удовольствием, помогут Вам!
Инфраструктура комплекса:
- Благоустроенный сад на территории жилого комплекса
- Прогулочная зона
- Открытый олимпийский плавательный бассейн
- Аква-парк
- Зона барбекю с 4 беседками
- Детская игровая площадка
- Мульти-корт для игры в теннис, футбол, баскетбол
- Фитнес центр
- Кинозал
- Спа — зона
- Турецкая баня (Хамам)
- Римская паровая комната
- Финская сауна
- Комнаты для массажа
- Крытый бассейн с подогревом
- Комната для отдыха
- Игровая зона
- Современная детская игровая комната
- Открытая и закрытая автомобильные парковки
- Wi-Fi интернет на территории комплекса
- 24/7 видеонаблюдение и охрана
- Генератор
Восхитительный комплекс премиум — класса отельной концепции — это место, где воплотятся в яркую и счастливую действительность мечты многих семей об уютном доме на берегу Средиземного моря!
О районе:
Курорт, утопающий в зеленых кущах тропической зелени и благоухающих цветов, палитра оттенков которых поражает воображение – это Махмутлар. Находится он в 10 – 12 км от города Алания, в 145 км от Анталии. На востоке граничит с поселком Каргыджак, на западе — с Кестель. На севере окружен горами Тавр.
Еще в недалеком прошлом небольшая сельская деревушка, сегодня — перспективный, развивающийся быстрыми темпами район Алании. С каждым годом растет число отелей и домой, готовых принимать неуклонно увеличивающийся поток туристов. Здесь любят проводить отпуск те, кто предпочитает спокойное и размеренное времяпровождение, но не хочет отказываться от благ цивилизации. Хорошо развитая инфраструктура курорта — большой и неоспоримый плюс при выборе места отпуска, а также для постоянного места жительства. Активное строительство жилых комплексов способствует приросту местного населения за счет покупающих недвижимость иностранцев, и россиян в том числе. Демократичные цены на квартиры, недорогая аренда жилья, летний сезон 6-7 месяцев в году, климат, приветливость и доброжелательность местных в отношении к приезжим — все это делает Махмутлар привлекательным для наших соотечественников, планирующих переезд на ПМЖ за пределы родины.