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Жилой комплекс Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй

Akarca, Турция
от € 473,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 81 до 244 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй
Akarca, Турция
от € 473,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.

При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.

Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.

Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов.  Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.

В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.

На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.
Резиденция Комплекс премиум класса
Yaylali, Турция
от € 130,000
47–220 м² 9 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

С радостью представляем вашему вниманию новый роскошный проект, которые будет расположен в популярном районе Махмутлар, на расстоянии 8 км от центра Алании и в 2,5 км от бирюзовых волн Средиземного моря. Благодаря трансферу до пляжа этот путь займет всего 3 минуты, зато с данного месторасположения открывается чудесная панорама на море, горы, всю Аланию и конечно самую главную достопримечательность – крепость Алании.

На закрытой территории резиденции будет абсолютно вся инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни, где Вы сможете расслабиться от повседневных забот и заняться своим здоровьем. Открытый и закрытый бассейны, фитнес-центр, большая СПА зона и различные площадки для отдыха взрослых и детей – все это будет частью Вашего дома и частью Вашей повседневной жизни! В главном здании комплекса имеется закрытый бассейн с подогревом, игровая детская комната, комната отдыха, СПА зона с римской и финской саунами, турецкий хамам, релакс зона, массажные комнаты. Для автомобилей на территории комплекса предусмотрены крытая и открытая парковки. Холлы и вестибюли комплекса по своему уровню соответствуют интерьерам высококлассных отелей.

Махмутлар на сегодняшний день уже является достаточно развитым районом, но и имеет большие перспективы на будущее. Здесь будет комфортно проводить длительный отдых или переехать жить насовсем. В Махмутларе есть государственные школы, детские частные сады, частные клиники с русскоговорящими докторами, очень хорошо развит городской транспорт. Много детских парков и площадок, которые современнее, чем в центре. В Махмутларе также есть современные кафе, детские кафе, магазины с экопродукцией, магазины с нашими продуктами. Много сетевых магазинов уже открылись в Махмутларе: Waikiki, Sok, A101, BIM, большой Migros. Для обустройства квартир есть мебельные магазины, магазины техники и маркеты, где можно купить все для дома. По вторникам и субботам работает фермерский рынок, на котором местные и туристы очень любят закупаться свежими овощами и фруктами, мясом, свежевыловленной рыбой, кисло-молочной продукцией.

 

Детальная информация о комплексе:

  • Площадь участка: 10.000 м2
  • Основной блок, 12 этажей
  • 9 блоков по 4 этажа
  • 264 квартиры
  • Расстояние до моря — 2500 м.
  • Начало строительства — 01 декабря 2022 года.
  • Окончание строительства — 31 декабря 2024 года.

 

Типы апартаментов:

Основной корпус:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 38 м2 — 42 м2.
  • Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 84 м2 — 90 м2.
  • Двухуровневые четырехкомнатные квартиры 3+1, площадью 110 м2.

Блоки A, B, C:

  • Двухуровневые шестикомнатные квартиры 5+1 с садом, площадью 216 м2 / 134 м2 сад
  • Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 122 м2.
  • Двухуровневые шестикомнатные квартиры 5+1, площадью, площадью 244 м2.

Блоки D, Е, G, I:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 46 м2 — 53 м2.
  • Двухуровневые четырехкомнатные квартиры 3+1 с садом, площадью 99 м2 / 114 м2 сад
  • Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 96 м2 -121 м2.

Блоки Н, F:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 46 м2-53 м2.
  • Двухуровневые пятикомнатные квартиры 4+1 с садом, площадью 115 м2 — 148 м2 / 128 сад
  • Двухуровневые трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 96 м2 — 121 м2.

 

Апартаменты будут предствлены к сдаче в качественной чистовой отделке «под ключ», с установленными кухонными гарнитурами и укомплектованными ванными комнатами.

С выбором и покупкой всей необходимой мебели, а также бытовой техники, при вашем желании и по вашему вкусу, сотрудники нашей компании, с удовольствием, помогут Вам!

 

Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенный сад на территории жилого комплекса
  • Прогулочная зона
  • Открытый олимпийский плавательный бассейн
  • Аква-парк
  • Зона барбекю с 4 беседками
  • Детская игровая площадка
  • Мульти-корт для игры в теннис, футбол, баскетбол
  • Фитнес центр
  • Кинозал
  • Спа — зона
  • Турецкая баня (Хамам)
  • Римская паровая комната
  • Финская сауна
  • Комнаты для массажа
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Комната для отдыха
  • Игровая зона
  • Современная детская игровая комната
  • Открытая и закрытая автомобильные парковки
  • Wi-Fi интернет на территории комплекса
  • 24/7 видеонаблюдение и охрана
  • Генератор

 

Восхитительный комплекс премиум — класса отельной концепции — это место, где воплотятся в яркую и счастливую действительность мечты многих семей об уютном доме на берегу Средиземного моря!

 

О районе:

Курорт, утопающий в зеленых кущах тропической зелени и благоухающих цветов, палитра оттенков которых поражает воображение – это Махмутлар. Находится он в 10 – 12 км от города Алания, в 145 км от Анталии. На востоке граничит с поселком Каргыджак, на западе — с Кестель. На севере окружен горами Тавр.

Еще в недалеком прошлом небольшая сельская деревушка, сегодня — перспективный, развивающийся быстрыми темпами район Алании. С каждым годом растет число отелей и домой, готовых принимать неуклонно увеличивающийся поток туристов. Здесь любят проводить отпуск те, кто предпочитает спокойное и размеренное времяпровождение, но не хочет отказываться от благ цивилизации. Хорошо развитая инфраструктура курорта — большой и неоспоримый плюс при выборе места отпуска, а также для постоянного места жительства. Активное строительство жилых комплексов способствует приросту местного населения за счет покупающих недвижимость иностранцев, и россиян в том числе. Демократичные цены на квартиры, недорогая аренда жилья, летний сезон 6-7 месяцев в году, климат, приветливость и доброжелательность местных в отношении к приезжим — все это делает Махмутлар привлекательным для наших соотечественников, планирующих переезд на ПМЖ за пределы родины.
Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры в гостиных
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, на пересечении автомагистралей Е-5 и Е-80.

  • Ближайшая станция метро - 3 минуты ходьбы
  • Станция метробуса - 7 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Аэропорт - 15 минут
  • Университеты - 3 минуты
  • Международные школы - 3 минуты
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