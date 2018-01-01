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Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик

Akarca, Турция
от € 260,000
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Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 90 до 177 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик
Akarca, Турция
от € 260,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект по доступным ценам в Демирташе
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 45 до 91 м2.Расстояние до моря 2750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах. Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле. Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям. Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям. Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс NAUTILUS
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

Идет строительство современного  комплекса в Демирташе,  в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры от компании Zera Homes.Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью его является современный дизайн. Строительство комплекса ведется надежной компанией, срок сдачи объекта 2023 год.  Планировка квартир 1+1, 2+1,площадь 44 м² - 81 м².

В инфраструктуру комплекса в Демирташе будут входить:

Аквапарк
Барбекю
Детский бассейн
Кинотеатр
Фитнес
Крытый бассейн
Стоянка
Игровая площадка
Игровая комната
Генератор
Сауна
Бассейн
Водные горки

В квартирах удобная планировка, кухня совмещена с гостиной, она будет оборудована качественным кухонным гарнитуром от застройщика, с предусмотренными отсеками для бытовой техники,  квартиры будут сданы в чистовой отделке, будут установлены окна пвх с двойным остеклением, стальная входная дверь, сантехника и душевые кабины. Расстояние до пляжа 750 метров. При покупке квартиры на этапе строительства предусмотрены приятные бонусы  для покупателя  в виде рассрочки и скидки.  

Если перед вами встал вопрос о покупке недвижимости в кредит -  наша компания Zera Homesпредлагает своим клиентам помощь в получении ипотечного кредита на самых выгодных условиях. Наши опытные специалисты подробно расскажут как купить недвижимость в Турции в ипотеку. Мы будем с вами на всём протяжении процесса, начиная от выбора банка, сбора всех необходимых документов, до рассмотрения вашей заявки в максимально короткий срок. После одобрения заявки, ваш персональный менеджер будет сопровождать вас на всех этапах покупки до оформления Тапу (права собственности на недвижимость).

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