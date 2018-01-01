Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик

Demirtas, Турция

Сдача в: 2023

Идет строительство современного комплекса в Демирташе, в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры от компании Zera Homes.Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью его является современный дизайн. Строительство комплекса ведется надежной компанией, срок сдачи объекта 2023 год. Планировка квартир 1+1, 2+1,площадь 44 м² - 81 м².

В инфраструктуру комплекса в Демирташе будут входить:

Аквапарк

Барбекю

Детский бассейн

Кинотеатр

Фитнес

Крытый бассейн

Стоянка

Игровая площадка

Игровая комната

Генератор

Сауна

Бассейн

Водные горки

В квартирах удобная планировка, кухня совмещена с гостиной, она будет оборудована качественным кухонным гарнитуром от застройщика, с предусмотренными отсеками для бытовой техники, квартиры будут сданы в чистовой отделке, будут установлены окна пвх с двойным остеклением, стальная входная дверь, сантехника и душевые кабины. Расстояние до пляжа 750 метров. При покупке квартиры на этапе строительства предусмотрены приятные бонусы для покупателя в виде рассрочки и скидки.

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