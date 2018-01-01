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Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул

Akarca, Турция
от € 303,835
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Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Комплекс расположен в 250 метрах от моря, и длинной ухоженной набережной с беседками и парками с тренажерами. В нескольких метрах от центральной улицы со всеми ресторанами, барами и магазинами, сельскохозяйственным базаром два раза в неделю.В 12 км от центра Алании, в 20 км от местного аэропорта Газипаша. Автобусные остановки так же в пешей доступности, вы легко сможете доехать до центра Алании.Светлая квартира, расположенная на 7-м этаже с востока на юг, площадь квартиры 67 м2. Когда вы входите в квартиру, зал ведет вас в гостиную с американской кухней с приборами из нержавеющей стали. Белые кухонные шкафы с черной мраморной столешницей. Гостиная имеет доступ к террасе с большой раздвижной дверью. С террасы открывается прекрасный вид на зеленую зону с сияющим солнцем. Квартира продается с кухонной техникой, кухонной мебелью, мебелью в ванной комнате, окнами с двойными стеклопакетами. Инфраструктура 5ти звездочного отеля;Хорошее управление в комплексе;Близость моря и инфраструктуры города;Идеально подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды.  открытый бассейнводная горкадетский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунатурецкая баня (хамам)детская площадкамини клубвитаминный баркафебеседки с зоной бля барбекюофисгенераторвидеонаблюдениеохрана24/7
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Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор   
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, Турция
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Предлагаются просторные апартаменты с большими окнами и террасами.

Резиденция включает бизнес-центр с офисами, конференц-залами, консьерж-сервисом. Также в комплексе имеется круглосуточная охрана, тренажерный зал, спа-зона (сауна и парная), крытая парковка.

Преимущества

Гарантированная доходность 6% на 2 года.

Подходит под гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в историческом центре Стамбула, рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.

  • Парк Таксим - 600 метров (5 минут)
  • Улица Истикляль - 800 метров (5 минут)
  • Станция метро - 5 минут ходьбы
  • Торговый центр - 900 метров
  • Выставочный центре Стамбула - 550 метров
  • Галатасарайский трамвай - 600 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 40 минут езды
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