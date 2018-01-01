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Жилой комплекс Жилой комплекс на стадии строительства в районе Ускюдар.

Akarca, Турция
от € 1,100,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс на стадии строительства в районе Ускюдар.
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 197 до 408 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс на стадии строительства в районе Ускюдар.
Akarca, Турция
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс будет располагаться на территории 4.000 квадратных метров, состоять из 6 четырёх этажных блоков и 198 просторных апартаментов. 1+1 2+1 2+1 дуплекс 4+1 дуплекс Квадратура квартир от 50м² до 194м²   3 больших открытых бассейнаДетский бассейнДетская площадкаЗакрытый бассейн с подогревомСпаХамам ПарилкаСаунаМассажная зонаСпортзалДетская игровая комнатаКинотеатрБильярдный столПодземный паркингОхрана и видеонаблюдение 24/7Управляющий комплексомСпутниковое телевидениеИнтернет на всей территории комплексаГенератор Начало строительства: декабрь 2021Окончание строительства: декабрь 2023
Жилой квартал Современная квартира в пятизвездочном комплексе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта современная квартира в Алании идеально подходит для проживания в Махмутларе в комплексе с 5-звездочной инфраструктурой. Великолепное расположение: рядом с центром, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Находится недалеко от инфраструктуры города: магазины,  больница, общественный базар, банк и рестораны. Эта квартира в Махмутларе находится всего в 300 метрах от пляжа, в 100 метрах от остановки общественного автобуса. Апартаменты с 5-звездочными гостиничными стандартами состоят из одного корпуса и в нем есть множество функций, таких как профессиональный спа-центр, бассейн, фитнес центр,сторож и круглосуточное видеонаблюдение в комплексе.    Высококачественный керамический пол; Окна с двойным остеклением; Алюминиевые балконные перила; Душевая; Скрытое светодиодное освещение; Высокая глянцевая встроенная кухня мебель. БассейнМассажный кабинетПаровая комнатаФитнес-центрЗакрытый бассейнСпутниковое ТВЛифтГенератор
Жилой комплекс Стильный проект в быстроразвивающемся городе Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 125 м2.Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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