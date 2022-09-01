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Жилой комплекс Ультрасовременный проект из 4 высотных блоков в Стамбуле район Кадыкей

Akarca, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Ультрасовременный проект из 4 высотных блоков в Стамбуле район Кадыкей
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район КадыкейВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 113 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Ультрасовременный проект из 4 высотных блоков в Стамбуле район Кадыкей
Akarca, Турция
от € 290,000
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Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

  • Дата начала строительства — 01.09.2022
  • Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
  • Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолка
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Infinity бассейн
  • Аквапарк
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Спа-центр
  • Массажные кабинеты
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Джакузи
  • Сауна
  • Зона медитации/йоги
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Ресепшен
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая/закрытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 1300 метров

 

О районе:

Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам.

С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами.

Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.

Окончание строительства - 2024 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Торговый центр - 4 минуты
  • Университет - 7 минут
  • Босфор - 7 минут
  • Парк - 5 минут
  • Белградский лес - 8 минут
  • Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
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