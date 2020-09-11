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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!

Мерсин, Турция
от € 84,000
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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
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О комплексе

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В

СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР

28 шт. 1+1 75 м2

56 шт. 2+1 110 м2

56 шт. 3+1 130 м2

ЭТАЖ+14 ЭТАЖ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

АКВАПАРК

ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

САУНА

ВАННАЯ КОМНАТА

ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ЗОНА ОТДЫХА

БИБЛИОТЕКА

КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж.

ПЛАН ОПЛАТЫ

50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года

Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
от € 84,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
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Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.

На территории Кестеля находиця универзит гора Аланья, русского языка клэссика М, частны и государстен.  С каждаем годом в Кестеле открывают, новенькие супермаркеты, кофейни, аптек. Жить в Кестеле становица освобождаемая и увлекательная.

Набережная Кестеля ородована велосипедными и прогулочными богами, треенажерами, расбиты парки с фонтанами. В парке, безедки, куда можно викти на пикник с друзьями и родствониками.

Квартира в Кестеле будет прекрасномм видли видруэте пэреэзд в. Некоторые Жители Кестеля преводьят несколько месяцев году в квартире, устальное врам.  В Кестеле проживет моного жителя северной Европы. Кестель больше поодиту на уютный европейский город, чем на турецкий город.

Жилой комплекс из потого пути от имени с территория 1338 кв.м. на расстойя 750 от Средизем. Весо в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс и 4 <TAG1>. Есть квадратиры с подвиходным в сад и пентахусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владицы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Сауна
  • Спорт Салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру територии установлена система круглосутного видеона. В качестве основного средства защиты от территориея.

Во Всех Квартирах Будет Выполнена Чистовая Отделка. Кухни-салон американского типа с виходом на балкон или террасу. В кухне и ваннах комнатах установлена сантехника и строиная мебел с гранитной стиль. В новый унивен проточный завод. В квартире будет віполнен монтаж межкомнатны и входних дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект готов к заселению в октабре 2023 год, княжество прохожие в денёк. Народный Сервис Алания Инвестиции в укомплектат вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Алания Инвестиционные предоставили вам понформацию по этим и другим пре.

 
Жилой комплекс Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Современные апартаменты в 300 м от моря - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 53 до 178 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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