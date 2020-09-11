Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
от € 84,000
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О комплексе
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.
СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В
СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР
28 шт. 1+1 75 м2
56 шт. 2+1 110 м2
56 шт. 3+1 130 м2
ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
АКВАПАРК
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
САУНА
ВАННАЯ КОМНАТА
ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ЗОНА ОТДЫХА
БИБЛИОТЕКА
КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж.
ПЛАН ОПЛАТЫ
50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года
Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: Русский
Турция, Мерсин
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