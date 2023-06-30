Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция

В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней.

Расположение и объекты поблизости

Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекарни и кофейни, больницы, детские сады, несколько школ, банкоматы, почтовые отделения, ветеринарные клиники, магазины товаров для дома.