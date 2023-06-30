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Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 135,178
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Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
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О комплексе

В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней.

Расположение и объекты поблизости

Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекарни и кофейни, больницы, детские сады, несколько школ, банкоматы, почтовые отделения, ветеринарные клиники, магазины товаров для дома.

  • Метробус, E-5- 4 минуты на машине, 13 минут пешком
  • Торговый центр Perlavista - 7 минут на машине
  • Бейкентский университет - 7 минут на машине
  • Море - 20 мин на машине
  • Автосалон Autopia - 2 минуты на машине, 11 минут пешком.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 135,178
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Потрясающий Жилой Комплекс расположен в районе Тосмур в одном из центральных районов Алании. Проект состоит из 2 блоков, всего 47 квартир. Общая площадь участка составляет 1785 м 2, расстояние до моря 550 м, в непосредственной близости находятся такие супермаркеты, как Migros, Şok, Bim и A101. Он находится в 350 м от кольцевой дороги, улицы, по которой проходит общественный транспорт, и банкоматов. Комплекс расположился в просторном месте с одной стороны участка проходят дороги, с другой стороны находится зеленая зона (парк).
Большим преимуществом проекта является то, что во всех квартирах есть видеодомофон, инфраструктура подогрева полов и шоковый обогреватель.
Начало строительства: май 2022 г, конец строительства: май 2023 г.
Способы оплаты: 30% первый взнос, остальное в рассрочку до окончания строительства!
 
Жилой комплекс Prime Botanic Residence
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра городаНовый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в июне 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В

СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР

28 шт. 1+1 75 м2

56 шт. 2+1 110 м2

56 шт. 3+1 130 м2

ЭТАЖ+14 ЭТАЖ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

АКВАПАРК

ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

САУНА

ВАННАЯ КОМНАТА

ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ЗОНА ОТДЫХА

БИБЛИОТЕКА

КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж.

ПЛАН ОПЛАТЫ

50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года

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