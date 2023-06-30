Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 135,178
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О комплексе
В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней.Расположение и объекты поблизости
Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекарни и кофейни, больницы, детские сады, несколько школ, банкоматы, почтовые отделения, ветеринарные клиники, магазины товаров для дома.
- Метробус, E-5- 4 минуты на машине, 13 минут пешком
- Торговый центр Perlavista - 7 минут на машине
- Бейкентский университет - 7 минут на машине
- Море - 20 мин на машине
- Автосалон Autopia - 2 минуты на машине, 11 минут пешком.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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