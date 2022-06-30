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Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 549,616
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Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море.

Расположение и объекты поблизости

Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе:

  • ТЦ Piazza Mall
  • Университет Marmara University
  • Istanbul Marine
  • Больница Mall Kartal
  • ТЦ Ritim Istanbul Mall
  • Парк Maltepe City
  • Лес Aydos
  • 250 м до станции Marmaray
  • 400 м до моря
  • 2,5 км до станции метро Kadikoy
  • 12 км до аэропорта им. Сабихи Гекчен
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 549,616
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Резиденция Smart Invest - 2188
Махмутлар центр, Турция
от € 165,000
63 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Alanya Smart Invest

Новый роскошный комплекс на первой береговой линии в Махмутларе.

 

Код: 2188

 

Комплекс строится на участке площадью 6.500 м², состоит из 2-х блоков, а также будет иметь собственный торговый центр. Панорамные окна квартир откроют прекрасный вид на море и Аланию. Комплекс будет иметь красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж.

 

Наш проект расположен на первой береговой линии, что гарантирует Вам видовые характеристики и стабильный рост цен. Махмутлар также является быстро развивающимся инвестиционным регионом, в самом сердце Анталии Аланья – популярным центром отдыха и жизни. Расстояние до центра Аланьи составляет 15 км, до аэропорта Газипаша 28 км.

 

Начало строительства - 30.06.2022.

Окончание строительства - 30.06.2024

 

На продажу представлена квартиры планировкой начинаюшшая с площадью

  • 1+1 апартаменты 63 м² от €165.000 до €240,00€
  • 2+1 апартаменты 102 м²  от €260.000 до €335,000

Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, аквапарк с горками, детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, закрытая детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, СПА-центр, барбекю, современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение, охрана 24/7, закрытый паркинг на 102 места.

А также бронированные стальные двери, домофон с видеосистемой, моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит.

Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!

 

Цены от 165.000 € до 335.000 €.

Покупка жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам помочь!
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Новый жилой комплекс премиум класса, расположенный в районе Бейликдюзю, европейской части. 

Район Бейликдюзю является весьма перспективным и привлекательный регионом с точки зрения инвестирования и роста экономики за счет строительства проекта судоходного канала “Стамбул”, призванного сократить трафик Босфорского пролива. 

Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность за счет близкого расположения к основным транспортным узлам, благодаря чему можно легко добраться в любую желаемую часть города.

Объект находится вблизи береговой линии и пристани, где неподалеку, на улочках расположились уютные кафе и рестораны, предлагающие своим посетителям блюда турецкой кухни, а также рыбу, выловленную в Мраморном море. 

Внешняя инфраструктура: стоянка для яхт West Istanbul Marina, яхт-клуб, больница Medilife Beylikdüzü Hospital, торговый центр Marmara Park, стадион Gürpınar Futbol Sahas, парк PİRİ REİS PARKI

Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 72 квартир с планировками от 2+1 до 5+2, площадь которых варьируются от 105 до 270 квадратных метров.  
Внутренняя инфраструктура: система кондиционирование воздуха, место для барбекю, спортзал, прачечная, сауна, хамам, открытый бассейн, декоративные бассейны.

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