Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 549,616
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О комплексе
Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море.Расположение и объекты поблизости
Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе:
- ТЦ Piazza Mall
- Университет Marmara University
- Istanbul Marine
- Больница Mall Kartal
- ТЦ Ritim Istanbul Mall
- Парк Maltepe City
- Лес Aydos
- 250 м до станции Marmaray
- 400 м до моря
- 2,5 км до станции метро Kadikoy
- 12 км до аэропорта им. Сабихи Гекчен
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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