Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 336,593
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О комплексе
Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.
В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".Расположение и объекты поблизости
Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.
- Парк и ТЦ Marmara Park - 600 м
- Парк Yaşam Vadisi - 2,3 км
- ТЦ Perlavista - 3,6 км
- Яхтенная гавань West Istanbul Marina - 7 км
- Больница Medicana International - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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