Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция

Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.

В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.