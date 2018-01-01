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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 336,593
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.

В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.

  • Парк и ТЦ Marmara Park - 600 м
  • Парк Yaşam Vadisi - 2,3 км
  • ТЦ Perlavista - 3,6 км
  • Яхтенная гавань West Istanbul Marina - 7 км
  • Больница Medicana International - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 336,593
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Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.

В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.

В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения.

Расположение и объекты поблизости

Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.

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