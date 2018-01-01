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Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX

Каракокали, Турция
от € 356,435
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Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
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О комплексе

🌏Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)

🌏Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.

🌏 Расположение: ▪️1600 м до Моря  

Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН   * КРЫТЫЙ БАССЕЙН   * AQUAPARK   * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС   * MINI FUTBOL  * BBQ 24/7   * SECURITY   * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  * MINI CLUB  * МАГАЗИН   * БОУЛИНГ   * КАФЕ  * РЕСТОРАН  * ИГРОВАЯ КОМНАТА  * САЛОН КРАСОТЫ  * Трансфер на Пляж

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Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
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от € 356,435
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