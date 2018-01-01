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Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса

Каракокали, Турция
от € 255,000
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Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
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О комплексе

Турция, Аланья, район OBA
Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м

🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€.
Начало строительства: Декабрь 2022г.
Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г.

🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение  

Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция

Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Каракокали, Турция
от € 255,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией.
Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2).
Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система.
Не упустите свой шанс приобрести недвижимость в Турции по привлекательной цене, в надёжном качественном комплексе.
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property
Realting.com
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