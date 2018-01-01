Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

Алания — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Алании, который является одним из самых важных достопримечательностей. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. Все пляжи Алании в хорошем состоянии, с песком и чистым прозрачным морем.

Жилой проект расположен в районе Оба, который является центром жизни Алании и находится в центре города с современной архитектурной структурой и роскошными моделями квартир.

В продаже имеются следующие типы апартаментов: 1+1 (50 м2) и 3+1 (152 м2).

Особенности инфраструктуры: открытый бассейн, фитнес, джакузи, сауна, лобби, кафетерий, открытая парковка, система видеонаблюдения, садовое освещение, видеодомофон.

Особенности локации: расстояние до моря 1.300 м, до ТЦ Метро 950 м.

Дата начала строительства июль 2021г., дата завершения строительства апрель 2022г.