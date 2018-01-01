Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Pasakoey, Турция
от € 379,399
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О комплексе
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.
Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
- Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
- Автовокзал - 1 мин
- Шоссе E80 - 2 минуты
- Мост FSM - 30 минут
- Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут
Торговые центры рядом
- ТЦ Rings - 10 мин пешком
- ТЦ Атлас Парк - 10 мин
- ТЦ Виапорт - 10 минут на машине
Учебные заведения
- Okyanus Koleji через дорогу
- Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
- Университет Малтепе
- Университет Йедитепе
- Университет Мармара
Больницы рядом
- Аджибадем Санджактепе
- Больница Сайги
- Больница Эрсой
- Больница Дуньягоз
Местонахождение новостройки
Pasakoey, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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