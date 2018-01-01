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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция

Pasakoey, Турция
от € 379,399
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
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О комплексе

В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.

Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
  • Автовокзал - 1 мин
  • Шоссе E80 - 2 минуты
  • Мост FSM - 30 минут
  • Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут

Торговые центры рядом

  • ТЦ Rings - 10 мин пешком
  • ТЦ Атлас Парк - 10 мин
  • ТЦ Виапорт - 10 минут на машине

Учебные заведения

  • Okyanus Koleji через дорогу
  • Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы рядом

  • Аджибадем Санджактепе
  • Больница Сайги
  • Больница Эрсой
  • Больница Дуньягоз
Местонахождение новостройки
Pasakoey, Турция
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от € 379,399
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