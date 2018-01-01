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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 620,916
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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.

В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.

Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Автобусная остановка - 5 мин
  • Станция метро - 15 мин
  • Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 6 мин
  • E-5 - 5 мин

Торговые центры рядом

  • Пендория - 6 км
  • Виапорт - 4 км
  • Атлас - 8 км

Учебные заведения рядом

  • Vega Schools
  • Doga Koleji всего в 5 минутах ходьбы
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы

  • Больница Emsey – всего в 5 минутах ходьбы
  • VM Medical Park – в 15 минутах езды на машине
  • Больница Medipol
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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от € 620,916
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Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Первый в Турции жилой комплекс с уникальной экосистемой расположился в самом центре района Топкапы, европейской части Стамбула. 

Проект состоит из 16 жилых блоков, от пяти до пятнадцати этажей каждый. Всего 1441 квартира, планировками от 1+1 до 5+1. От 78 до 232 кв.м. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса, либо сад.   

Объект строится с использованием натуральных, экологически чистых материалов. Отдельно отметим нетипичную высоту потолков - 3.05м. Что визуально добавляет пространства и “воздуха”. Также как и раздвижные стеклянные межкомнатные двери. 

Район Топкапы - историческое сердце Стамбула. Жилой комплекс окружен медицинскими и образовательными учреждениями, торговыми и бизнес центрами. Близость к остановкам общественного транспорта - еще один весомый плюс.
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На продажу от собственника выставлена квартира планировки 2+1, общей площадью 100 м2 в курортном районе Махмутлар. Планировка включает в себя гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, прихожую, три балкона, гостевой санузел, ванную комнату. Квартира продается с мебелью и частично с бытовой техникой. Апартаменты расположились на первом высоком этаже и ориентированы на три стороны света юг, восток и запад. Во внутреннюю инфраструктуру входит беседка для отдыха, зеленый сад, открытый плавательный бассейн и открытая парковка. Ежемесячный айдат (обслуживание комплекса) составит 150 турецких лир. Расстояние до моря не превысит 600 метров.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость. Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы. Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города. Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте. Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
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