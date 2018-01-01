Жилой комплекс Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 620,916
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О комплексе
Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.
В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.
Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
- Автобусная остановка - 5 мин
- Станция метро - 15 мин
- Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 6 мин
- E-5 - 5 мин
Торговые центры рядом
- Пендория - 6 км
- Виапорт - 4 км
- Атлас - 8 км
Учебные заведения рядом
- Vega Schools
- Doga Koleji всего в 5 минутах ходьбы
- Университет Малтепе
- Университет Йедитепе
- Университет Мармара
Больницы
- Больница Emsey – всего в 5 минутах ходьбы
- VM Medical Park – в 15 минутах езды на машине
- Больница Medipol
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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