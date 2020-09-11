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Квартира в новостройке Квартира вашей мечты !!!

Mut, Турция
от € 69,000
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Квартира в новостройке Квартира вашей мечты !!!
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О комплексе

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

Общие характеристики

Система природного газа (центральная)

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Внутренний пожарный извещатель

Полный генератор

Внутренние особенности

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Кухонные столешницы

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Импортная краска на силиконовой основе

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Шпунтованный паркет 10 мм

Стеклянные балконные перила

Особенности социальной зоны

Уличный бассейн

Открытая парковка

Открытая детская площадка

Камелия

Фитнес, сауна и хаммам под блоком B

В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1.

Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже

 

НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50%

ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024

Местонахождение новостройки
Mut, Турция
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