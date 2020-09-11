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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!

Mut, Турция
от € 65,000
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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
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О комплексе

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

Квартиры 1+1, 2+1.

  1. 1+1 Общая площадь 61 М2

  2. 2+1 Общая площадь 75 М2

  3. Все квартиры видовые на море с 1 этажа

  4. 14 этажный дом, один блок

  5. Система видеонаблюдения

  6. Детская игровая площадка

  7. Генератор

  8. Открытая парковка

  9. Бассейн

  10. Зона отдыха

  11. Вся транспортная развязка

  12. Кафе, рестораны

  13. Школы, аптеки

200 метров до моря

ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 50% АВАНСОМ РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

 

Завершение строительства декабрь 2023 года

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 109 000
Местонахождение новостройки
Mut, Турция
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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Mut, Турция
от € 65,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - Авсаллар, Алания
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 36 до 86,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
Каракокали, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 107 м2.Расстояние до моря 800 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало.Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут.Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей. Рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 55 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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