Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Mut, Турция
от € 65,000
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О комплексе
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
Квартиры 1+1, 2+1.
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1+1 Общая площадь 61 М2
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2+1 Общая площадь 75 М2
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Все квартиры видовые на море с 1 этажа
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14 этажный дом, один блок
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Система видеонаблюдения
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Детская игровая площадка
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Генератор
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Открытая парковка
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Бассейн
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Зона отдыха
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Вся транспортная развязка
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Кафе, рестораны
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Школы, аптеки
200 метров до моря
ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 50% АВАНСОМ РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ
Завершение строительства декабрь 2023 года
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 109 000
Местонахождение новостройки
Mut, Турция
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: Русский
Турция, Мерсин
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