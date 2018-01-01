Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция

Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями.

В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри.

Расположение и объекты поблизости

Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса.

Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.