Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 145,792
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О комплексе
Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.
Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями.
В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри.Расположение и объекты поблизости
Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса.
Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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