Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 472,914
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О комплексе
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями.
Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта.Расположение и объекты поблизости
Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины.
Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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