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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 472,914
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями.

Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины.

Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 472,914
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Сдача в: 2023
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  • Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.

  • Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.

  • Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади.

  • И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.

 

 

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