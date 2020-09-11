Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
от € 1,299,000
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О комплексе
Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин:
- 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья!
- 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно!
- 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security.
- 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале.
- 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Детальная информация:
3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2.
К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей.
Планировка:
- 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней
- 4 спальни
- 3 ванные комнаты
При каждой вилле будет
- Бассейн с подогревом и автоматическим тентом
- Зона отдыха с шезлонгами
- Зеленый сад
- Терраса
- Отдельные камеры видеонаблюдения
- Внешнее светодиодное освещение
- Лифт
- Гараж
Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже:
- Фитнес-зал
- Сауна
- Турецкий хаммам
- Лифт
- Система видеонаблюдения
- Wi-Fi
- Центральная спутниковая система
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: English, Русский, Українська, Türkçe
Турция, Аланья
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