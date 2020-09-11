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Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW

Аланья, Турция
от € 1,299,000
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Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
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О комплексе

Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин:

  • 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья!
  • 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно!
  • 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security.
  • 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале.
  • 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Детальная информация:

3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2.
К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей.

Планировка:

  • 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней
  • 4 спальни
  • 3 ванные комнаты

При каждой вилле будет

  • Бассейн с подогревом и автоматическим тентом
  • Зона отдыха с шезлонгами
  • Зеленый сад
  • Терраса
  • Отдельные камеры видеонаблюдения
  • Внешнее светодиодное освещение
  • Лифт
  • Гараж

Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже:

  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Лифт
  • Система видеонаблюдения
  • Wi-Fi
  • Центральная спутниковая система
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
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от € 1,299,000
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Начало строительства проекта апрель 2022г., сдача в эксплуатацию июнь 2023г.

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