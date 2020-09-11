  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!

Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!

Yalinayak, Турция
от € 63,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

10 ЭТАЖЕЙ

Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР

1+1 - 69 М2

1+1 - 74 М2

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ

5% СКИДКА, на 100 % оплату  

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.

2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА

5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. гардероб

3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ

4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ

5. ОКНА ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА

8. ДУШ 1 КЛАССА

9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ

10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА

11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый

НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

5. КАМЕЛИИ

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ВАННА

2. САУНА

3. ФИТНЕС

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 

ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года

 

Местонахождение новостройки
Yalinayak, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры комфорт-класса в районе Кестель
Yaylali, Турция
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Yaylali, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК с полной инфраструктурой - район Демирташ
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер
Akarca, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
от € 63,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2.
Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7.
Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км.
Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.
Жилой комплекс Современный проект в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 57 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Инвестиционный проект вблизи социальных объектов района Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59,6 до 104 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Realting.com
Перейти