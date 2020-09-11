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Квартира в новостройке Квартира вашей мечты !!!

Mut, Турция
от € 67,000
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Квартира в новостройке Квартира вашей мечты !!!
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О комплексе

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря?  Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

1+1 – 74М2

2+1 – 99М2

1. Индивидуальная система газового отопления.

2. Используются блоки с улучшенными термическими характеристиками.

3. Современная лифтовая система

4. Генератор полного цикла

Особенности квартир

1. Двухуровневые потолки

2. Кухонный гарнитур

3. Мебель для ванной

4. Шкаф в прихожей

5. Стальная входная дверь

6. Окна ПФХ

7. Стены окрашены водостойкой краской

8. Сантехническая арматура 1-го класса

9. Душевая кабина 1-го класса

Особенности социального пространства

1. Открытый бассейн

2. Открытая парковка

3. Детская площадка

4. Зона отдыха (беседки)

5. Зона барбекю

6. Баскетбольная площадка

7. Хамам и сауна

8. Фитнес-зал

9. Кинотеатр

Окончание строительства 30.03.2024 года

 

Местонахождение новостройки
Mut, Турция
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