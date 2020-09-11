Квартира в новостройке Квартира вашей мечты !!!
Mut, Турция
от € 67,000
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О комплексе
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
1+1 – 74М2
2+1 – 99М2
1. Индивидуальная система газового отопления.
2. Используются блоки с улучшенными термическими характеристиками.
3. Современная лифтовая система
4. Генератор полного цикла
Особенности квартир
1. Двухуровневые потолки
2. Кухонный гарнитур
3. Мебель для ванной
4. Шкаф в прихожей
5. Стальная входная дверь
6. Окна ПФХ
7. Стены окрашены водостойкой краской
8. Сантехническая арматура 1-го класса
9. Душевая кабина 1-го класса
Особенности социального пространства
1. Открытый бассейн
2. Открытая парковка
3. Детская площадка
4. Зона отдыха (беседки)
5. Зона барбекю
6. Баскетбольная площадка
7. Хамам и сауна
8. Фитнес-зал
9. Кинотеатр
Окончание строительства 30.03.2024 года
Местонахождение новостройки
Mut, Турция
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: Русский
Турция, Мерсин
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