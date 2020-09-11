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Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли

Merdivenlikuyu, Турция
от € 50,000
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Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
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О комплексе

Всего в 400 м от Средиземного моря!
СТАРТ: 30.04.2023 
1+1 От 48000 евро - 62м2
2+1 от 75000 евро – 89 м2
2 блока по 14 этажей
•    Открытая парковка
•    Бассейн
•    Детская игровая площадка
•    Беседки
•    Турецкие бани
•    Барбекю
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
На каждом этаже в блоке А по 7 квартир, в блоке Б по 14 квартир.
Дата окончания: 30.04.2025
Первоначальный взнос 50%, возможна рассрочка на 18 месяцев.        

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Местонахождение новостройки
Merdivenlikuyu, Турция

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли

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Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Merdivenlikuyu, Турция
от € 50,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Проект от застройщика в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании.
Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них:
32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2.
Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу.
Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря.
Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства.
Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения.
Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: EOS Turkey Property

Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!

В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там будет 100 000 человек из Центрального банка Турции и всех государственных банков, финансовых корпораций и учреждений, аудиторских компаний и многого другого. Если мы рассмотрим с семьями, население района увеличится как минимум на 250 000 человек.

Modern Finance Center Towers поднимается в центре Аташехира как совместное предприятие Сберегательного фонда страхования вкладов Турции. Проект имеет великолепную архитектуру, окруженный лучшими престижными торговыми центрами, баскетбольной площадкой и развлекательным залом, международными школами, лучшими местными и международными ресторанами, транснациональными компаниями и лучшим образом жизни.

Дистанционная диаграмма:

  • Bulvar 216 Mall: 3 мин
  • Улкер Спорт Арена: 3 мин
  • Метрополь Стамбул Молл: 5 мин
  • Palladium Mall: 5 мин
  • Watergarden Mall: 5 мин
  • Оптимальный торговый центр: 7 мин
  • Торговый центр Brandium: 10 мин.
  • Торговый центр Emaar Square: 10 мин.
  • Бизнес-центр Аташехир: 3 мин.
  • Стамбульский международный финансовый центр: 5 мин
  • Бизнес-центр Умрание: 12 мин.
  • Е-5 Шоссе: 4 мин
  • Шоссе ТЕА: 5 мин
  • Босфорский мост: 16 мин
  • Аэропорт Сабиха Гекчен: 25 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 55 мин
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