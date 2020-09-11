Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2024

Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!

В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там будет 100 000 человек из Центрального банка Турции и всех государственных банков, финансовых корпораций и учреждений, аудиторских компаний и многого другого. Если мы рассмотрим с семьями, население района увеличится как минимум на 250 000 человек.

Modern Finance Center Towers поднимается в центре Аташехира как совместное предприятие Сберегательного фонда страхования вкладов Турции. Проект имеет великолепную архитектуру, окруженный лучшими престижными торговыми центрами, баскетбольной площадкой и развлекательным залом, международными школами, лучшими местными и международными ресторанами, транснациональными компаниями и лучшим образом жизни.

Дистанционная диаграмма: