Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Merdivenlikuyu, Турция
от € 50,000
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О комплексе
Всего в 400 м от Средиземного моря!
СТАРТ: 30.04.2023
1+1 От 48000 евро - 62м2
2+1 от 75000 евро – 89 м2
2 блока по 14 этажей
• Открытая парковка
• Бассейн
• Детская игровая площадка
• Беседки
• Турецкие бани
• Барбекю
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
На каждом этаже в блоке А по 7 квартир, в блоке Б по 14 квартир.
Дата окончания: 30.04.2025
Первоначальный взнос 50%, возможна рассрочка на 18 месяцев.
Хотите больше информации, пишите!
Местонахождение новостройки
Merdivenlikuyu, Турция
Видеообзор в многоквартирном жилом доме Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: English, Русский, Українська
Турция
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