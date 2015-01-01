Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине

Авсаллар, Турция

Представляем вашему вниманию на продажу квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых развивающихся районов Аланьи - Авсаллар.Комплекс расположен внутри лесного массива, в окружении сосновых деревьев возле самого знаменитого пляжа Инжекум с пологим входом в море и белым песком. Кроме того пляж Инжекум награжден Голубым Флагом за чистоту по международной классификации. Комплекс состоит из двух 9-ти этажных блоков, соединенных между собой в одно целое строение. Для жителей комплекса предусмотрена разнообразная инфраструктура: открытый летний бассейн с горками, турецкая баня/хамам, сауна, паровая комната, фитнес-центр, ресторан, детская площадка, беседка для барбекю, менеджмент по комплексу, охрана 7/24 и камеры безопасности, парковка для автомобилей, бесплатный Wi-Fi. Комплекс имеет отличную локацию - всего в 800 метрах от пляжа Инжекум и Лесного Кэмпинг парка Инжекум с хвойными деревьями, площадками для барбекю, рестораном и территорией для игры в пэйнтболл. Категории апартаментов:К продаже представлены апартаменты с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями площадью от 127 м2 до 190 м2. Если Вы предпочитаете спокойный отдых, жить в гармонии с природой, то это предложение именно для вас! Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.