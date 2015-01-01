Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине
Erdemli, Турция
от € 50,000
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О комплексе
ЦЕНЫ ШОК!!! НОВЫЙ ПРОЕКТ
1+1 от 50 000 евро – 65 м2
2+1 от 74 000 евро – 100 м2
5% СКИДКА НА полную ПРЕДОПЛАТУ
ОПЛАТА 40% + 12 мес. В РАССРОЧКУ
ДАТА НАЧАЛА: 31.03.2023 ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 31.05.2024
1 блок 10 этажей
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ХАММАМ
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², € 1 323
Цена квартиры, € 73 000
Местонахождение новостройки
Erdemli, Турция
Видеообзор в многоквартирном жилом доме Инвестиционный проект в Мерсине
Новости застройщика
Агент продавца
Лицензия: 0700516
Языки общения: English, Русский, Українська
Турция
Застройщик
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