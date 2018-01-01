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Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Аланья, Турция
от € 184,000
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Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
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О комплексе

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

🌏Инфраструктура комплекса: 
* детский бассейн 
* детская площадка 
* кинотеатр под открытым небом 
* зоны отдыха 
* место для занятия йогой 
* working space 
* библиотека 
* бильярд 
* настольный теннис 
* закрытый бассейн 
* турецкая баня 
* сауна 
* соляная комната 
* паровая 
* джакузи 
* зона отдыха 
* тренажёрныйл зал 
* детская игровая комната 
* кафе 
* открытый бассейн (700 м²), джакузи

👍Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор

🏡Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов: 
👉входная стальная дверь, видеодомофон
👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
👉встроенный шкаф в коридоре
👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
👉кондиционер в каждой комнате
👉подогрев полов в ванной комнате
👉душевые кабины
👉сантехника
👉электрический водонагреватель

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Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
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