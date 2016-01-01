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Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли

Мерсин, Турция
от € 59,000
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Квартира в новостройке Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
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О комплексе

Шикарный комплекс в районе Томюк с полукруглыми балконами по ценам с карандаша включает в себя:
Квартиры 1+1 60-63 м2 от 59 000 евро 
Открытый бассейн
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Беседка
Зона барбекю
Баскетбольная площадка
Турецкая баня 
Сауна
Кино зал
Фитнес зал
Расстояние до моря: 500м
Дата начала: 30.03.2023 Дата окончания: 30.04.2024

Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли

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Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Мерсин, Турция
от € 59,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
Каракокали, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Квартира в Алании от застройчика

Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу.

Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк.

Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%.

На територии комплекса доступна инфраструктуру:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с погогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лауньж-зона;
  • Билярдная и народная теннис;
  • PlayStation room;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская прощадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный крот;
  • Открытая и Крытая Парковка;
  • Кладовые;
  • Спутникова Антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена.

Квартира в топоме кесет прикрасной инвестиции в будуще идеалном местом алы ва. Менеджеры компании Алании Инвестиции в вод подобрать лучший варянт, сборники и другие. Вам Останеця Только Наслаждатья Свойм Новым Дом

 
Жилой комплекс Жилой Комплекс в европейском районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Новый комплекс, расположенный в европейском районе Оба г. Алания состоит из 3-х 5-ти этажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает, как жизненно важные, так и инвестиционные возможности.

На продажу выставлены квартиры:

- 1+1 от 50 м2;

- 2+1 от 74 м2;

- 3+1 от 173,63 м2;

- 4+1 от 140, 63 м2.

Квартиры сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня, сантехника в санузлах, в каждой квартире будет установлен трехфазный водонагреватель.
Жилой квартал Новые квартиры в Оба рядом с городской инфраструктурой
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому район стремительно развивается. Данный жилой комплекс состоит из двух блоков и 35 квартир, включая пентхаус 1+1 и 3+1. Под блоком Б располагаются 2 магазина.   В комплексе представлены разнообразные возможности для времяпрепровождения: бассейн, игровая комната, барбекю зона, сауна, парковка, аквапарк, камеры видеонаблюдения, фитнес-центр, детский бассейн.  Основные преимущества комплекса:- Расположен рядом со всеми социальными удобствами - Высококачественные материалы   К продаже представлены апартаменты различных планировок общей площадью  от 63 кв.м. до 160 кв.м.  Условия оплаты:В случае вашей заинтересованности в приобретении данных апартаментов компания "BasicApartment Real Estate" предлагает удобный способ оплаты - при первоначальном подписании контракта вы оплачиваете только 40% от общей стоимости, а на оставшиеся 60% вы получаете рассрочку на 18 месяцев без процентов.  Эту недвижимость в Алании очень рекомендую тем, кто ищет новые возможности для инвестиций в недвижимость в Алании.  
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