Квартира в Алании от застройчика
Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу.
Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду.
В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк.
Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%.
На територии комплекса доступна инфраструктуру:
- Открытый бассейн с аквапарком;
- Детский бассейн;
- Крытый бассейн с погогревом и джакузи;
- Тренажерный зал;
- СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты;
- Лобби и лауньж-зона;
- Билярдная и народная теннис;
- PlayStation room;
- Кинозал;
- Библиотека;
- Детская прощадка;
- Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
- Теннисный крот;
- Открытая и Крытая Парковка;
- Кладовые;
- Спутникова Антенна;
- Генератор электричества.
Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена.
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