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Вилла BRAND VADI ISTANBUL

Арнавуткёй, Турция
от € 1,600,000
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Вилла BRAND VADI ISTANBUL
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О комплексе

BRAND VADI ISTANBUL является проектом EMSYAPI.

В Бююкчекмедже, одном из самых популярных мест Стамбула, 

Вас ожидают 225 вилл с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже.

Инфраструктура комплекса включает в себя полноценный гольф парк и зеленый парк для времяпровождения, а также 287000 м2 комплекса: SPA-центр (сауны, хамамы), бассейн в комплексе с морской водой (а так же личный басейн на территории  виллы), сверхсовременный спортзал, футбольное и баскетбольное поля. А так же детская игровая комната и зал для детских мероприятий 10.000 м2. Круглосуточная охрана комплекса и обслуживающая компания. На территории комплекса находится элитный супермаркет MacroCenter,  рестораны и кафе , а так же бутики и фирменные магазины.

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Рядом расположены все необходимые коммуникации : недалеко от двух крупных медицинских учреждений, таких как больница «Лив Бахчешехир» и международная больница «Медикана».

Среди соседствующих с проектом учебных заведений, есть образовательные заведения, такие как Стамбульский университет, Университет Бейкент, Колледж Культур, Общественная школа, Частные школы «АЛКЕВ», Частный колледж «МЕВ», Колледж «Бахчешехир» и Колледж «Дога».

 

«Бранд Вади Стамбул» также привлекает внимание своей близостью к двум крупным торговым центрам, таким как торговый центр «Акбаты» и торговый центр «Mall of İstanbul» и оживленной трассе Е-5.

 

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Застройка и ремонт класса люкс. Окна -  немецкая система Schüco. Теплые полы/отопление - Viessmann, система кондиционирования - Daiken. Техника с гарантией 5 лет от немецкой компании Gaggenau. Сантехника VIP-класса, входная дверь люкс-защиты. Встроенный умный дом  и видеонаблюдение.  При возникновении какой-либо поломки: вызов электрика, сантехника и прочих специалистов происходит нажатием одной кнопки на планшете умного дома.

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Застройка происходила полностью по сейсмическим стандартам 2018 года и выдерживает магнетиту до 9 баллов.

В каждой вилле встроенная водная система пожаротушения.

Мы заботимся о комфорте и безопасности Вашей семьи!

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Окна выходят на панораму Мраморного моря. 

Зона отдыха с открытым огнем. Зона барбекю и сад на территории виллы.

Гараж на два автомобиля + зарядная станция для электро-автомобилей и открытая парковка .

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Возможность получения ВНЖ и гражданства. Юридическое сопровождение на протяжении всей сделки. Возможна рассрочка по договоренности.

Комплекс находится в дали от:

Пляж 2 км 

Школа 4 км

Центр города 45 км

Торговый центр 5 км

Университет 3 км

Больница 4 км

Автосервис 700 м

Аеропорт 40 км

Трасса Е5 3 км

 

EMSYAPI «BRAND VADI ISTANBUL» - проведи досуг в комфорте и роскоши. 

Местонахождение новостройки
Арнавуткёй, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 40 м
Школа 2 м

Видеообзор BRAND VADI ISTANBUL

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СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Площадь проекта: 4 536 м2
Всего количество вилл : 11
Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года
Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья
Расстояние до центра Алании - 12 км
Аэропорт "Газипаша": 23 км
Аэропорт "Анталия": 130 км
Расстояние полета птицы к морю : 550 м
Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м
Расстояние до торгового пункта: 1000 м

ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ

Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2).
Общая площадь виллы: 330 м2
Общая площадь виллы: 275 м2

Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина.
В каждом номере с видом на море.
В гостиной установлен камин с биоэтанолом.
На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн.
Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки.
Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания)
Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде.
Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах.
Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой.
Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения.
Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления.
На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода.
Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет.
Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.
 
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Застройщик: geylan company ( lares villas )

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