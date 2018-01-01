  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Zeray Harmony City

Жилой комплекс Zeray Harmony City

Измит, Турция
от € 82,423
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Zeray Harmony City
1 / 21
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей. 

Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты. 

В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², € 1 268
Цена квартиры, € 82 423
Местонахождение новостройки
Измит, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 80 600 м
Школа 50 м
Магазин 200 м
Торговый центр 4 800 м
Море 10 700 м
Остановка транспорта 100 м
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии стройки - Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Паяллар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от € 82,423
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на берегу моря
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Комфортный и уютный жилой комплекс на берегу Средиземного моря в окружении густых сосновых лесов строится на участке площадью 21.000 м2 и состоит из пяти блоков. Панорамные окна открывают великолепный вид на горы, море и зеленые просторы прекрасного города. Данный Жилой Комплекс находится в районе Авсаллар г. Алания, расстояние до центра Алании составляет 23 км, до аэропорта Газипаша 65 км.

В Комплексе предусмотрены следующие планировки квартир:

1+1 – 48 м2

2+1 - 68 м2.

2+1 дуплекс – 108 м2.

3+1 дуплекс – 140 м2.

Технические характеристики: Антибактериальный фасад, шумо – и влагоизоляция по европейским стандартам ISO9001, современный лифт, система противопожарной сигнализации, центральная спутниковая система, охрана и видеонаблюдение.

В апартаментах: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые квартиры с различными планировками.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
  • Система кондиционирования воздуха Toshiba
  • Система отопления Rehau
  • Батареи Grohe
  • Сантехника Geberit
  • Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
  • Итальянская плитка и паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.

Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.

Realting.com
Перейти