Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от € 82,423
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О комплексе
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.
Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.
В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², € 1 268
Цена квартиры, € 82 423
Местонахождение новостройки
Измит, Турция
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|80 600 м
|Школа
|50 м
|Магазин
|200 м
|Торговый центр
|4 800 м
|Море
|10 700 м
|Остановка транспорта
|100 м
Застройщик
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Турция, Kocaeli
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