  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Коттеджный посёлок Zeray Country Akmeşe

Коттеджный посёлок Zeray Country Akmeşe

Karaabduelbaki, Турция
от € 962,523
Поделиться с помощью:
QR
Коттеджный посёлок Zeray Country Akmeşe
1 / 23 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом,
великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши
виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до
441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть
отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных
зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд.
Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть
настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией
каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 411.0
Цена за м², € 2 342
Цена квартиры, € 962 523
Местонахождение новостройки
Karaabduelbaki, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 89 300 м
Море 20 000 м
Торговый центр 16 000 м
Школа 11 800 м
Остановка транспорта 100 м

Видеообзор Zeray Country Akmeşe

Похожие комплексы
Вилла Роскошные виллы в экологическичистом районе
Oernekkoey Mahallesi, Турция
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Каргыджак, Турция
Вилла Luxury Comfort Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,381,504
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
Вилла BRAND VADI ISTANBUL
Арнавуткёй, Турция
Вы просматриваете
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabduelbaki, Турция
от € 962,523
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Fevziye, Турция
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2.
Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной.
Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2.
На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Каждая вилла
оснащена системой “умный дом”, частной автостоянкой и аквариумом. Кроме того,
есть открытый бассейн, спортивная площадка, турецкая баня, сауна, художественные
комнаты и зоны отдыха как общие социальные зоны.
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Современная вилла с 3 спальнями и бассейном на территории для продажи в Каргыджаке, Алании.Прекрасная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алании, Каргыджак. Недавно построена с использованием новейших материалов и технологий. Каргыджак - престижный район с роскошными виллами и пятизвездочными отелями и шикарными видами на море, горы и город.
Вилла Hidden Valley
Yaylali, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: Sun World Real Estate

СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Площадь проекта: 4 536 м2
Всего количество вилл : 11
Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года
Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья
Расстояние до центра Алании - 12 км
Аэропорт "Газипаша": 23 км
Аэропорт "Анталия": 130 км
Расстояние полета птицы к морю : 550 м
Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м
Расстояние до торгового пункта: 1000 м

ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ

Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2).
Общая площадь виллы: 330 м2
Общая площадь виллы: 275 м2

Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина.
В каждом номере с видом на море.
В гостиной установлен камин с биоэтанолом.
На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн.
Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки.
Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания)
Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде.
Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах.
Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой.
Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения.
Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления.
На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода.
Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет.
Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.
 

Realting.com
Перейти