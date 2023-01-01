Коттеджный посёлок Zeray Country Akmeşe

Yaylali, Турция

Сдача в: 2022

СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Площадь проекта: 4 536 м2

Всего количество вилл : 11

Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года

Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья

Расстояние до центра Алании - 12 км

Аэропорт "Газипаша": 23 км

Аэропорт "Анталия": 130 км

Расстояние полета птицы к морю : 550 м

Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м

Расстояние до торгового пункта: 1000 м

ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ

Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2).

Общая площадь виллы: 330 м2

Общая площадь виллы: 275 м2

Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина.

В каждом номере с видом на море.

В гостиной установлен камин с биоэтанолом.

На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн.

Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки.

Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания)

Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде.

Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах.

Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой.

Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения.

Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления.

На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода.

Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет.

Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.

