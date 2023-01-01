Коттеджный посёлок Zeray Country Akmeşe

СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Площадь проекта: 4 536 м2
Всего количество вилл : 11
Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года
Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья
Расстояние до центра Алании - 12 км
Аэропорт "Газипаша": 23 км
Аэропорт "Анталия": 130 км
Расстояние полета птицы к морю : 550 м
Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м
Расстояние до торгового пункта: 1000 м
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ
Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2).
Общая площадь виллы: 330 м2
Общая площадь виллы: 275 м2
Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина.
В каждом номере с видом на море.
В гостиной установлен камин с биоэтанолом.
На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн.
Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки.
Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания)
Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде.
Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах.
Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой.
Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения.
Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления.
На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода.
Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет.
Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.