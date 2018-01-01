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Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле

Эюпсултан, Турция
от € 365,236
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Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
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О комплексе

Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект находится всего в нескольких минутах от лучших учебных учреждений, больниц и транспортных узлов.
 

Инфраструктура:

 Бассейн

 Игровая Площадка

 Кафе

 Круглосуточная Охрана

 Открытое Пространство

 Открытый Бассейн

 Прогулочные Тропы

 Фитнес-Центр

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Местонахождение новостройки
Эюпсултан, Турция
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Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
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