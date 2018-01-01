Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюпсултан, Турция
от € 365,236
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О комплексе
Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект находится всего в нескольких минутах от лучших учебных учреждений, больниц и транспортных узлов.
Инфраструктура:
Бассейн
Игровая Площадка
Кафе
Круглосуточная Охрана
Открытое Пространство
Открытый Бассейн
Прогулочные Тропы
Фитнес-Центр
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Местонахождение новостройки
Эюпсултан, Турция
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Турция, Istanbul
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