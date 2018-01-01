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Резиденция Лофт В Стамбуле

Мраморноморский регион, Турция
от € 252,926
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Резиденция Лофт В Стамбуле
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О комплексе

Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Резиденция Лофт В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от € 252,926
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Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
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Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
Жилой комплекс ЖК на завершающей стадии строительства возле социальных объектов района Башакшехир
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 140 до 190 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.

Преимущества

При полной оплате - 10% скидка.

Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.

Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:

  • 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
  • 1,5 км до Стамбульского финансового центра
  • 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
  • 2 км до больницы Флоренс Найтингейл
  • 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
  • 4 км до леса Кайышдаги
  • 5,5 км до университета Йедитепе
  • 6,5 км до набережной
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