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Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .

Коньяалты, Турция
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Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
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Коньяалты, Турция
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Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Коньяалты, Турция
от Цена по запросу
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Другие комплексы
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобных однокомнатных квартир  до просторных пятикомнатных дуплексов, с продуманными планировками, учитывающими ваши пожелания. По окончанию строительства, все апартаменты будут переданы в собственность покупателей в чистовой отделке: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.  Это не просто жилой комплекс в окружении существующей застройки. Это проект комплексного освоения территории площадью 5.580 м2 и новое прочтение локации с акцентом на все ее сильные стороны. Концепция проекта, строительство которого уже началось, представляет собой три корпуса, 8 этажей, и 173 квартир, в каждом из блоков предусмотрено дизайнерское лобби. В рамках проекта внутренняя территория комплекса огорожена, доступ посторонних ограничен, а важным элементом благоустройства внутренней территории будет развитая инфраструктура и функциональные зоны с уникальным дизайном. Район хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры: в пешей доступности от комплекса располагаются общеобразовательная школа и детский сад, магазины, супермаркеты, аптеки, больница, а с точки зрения разнообразности досуга: пляж, расстояние до которого составляет всего 100 метров, река в 375 метрах, зона отдыха Димчай - 900 метров.    Открытый бассейн Джакузи Детский бассейн Детская площадка Лобби SPA Закрытый бассейн Турецкая баня Паровая Сауна Массажные комнаты VIP SPA  Тренажёрныйл зал Детская комната Кинотеатр Кафе  Огороженная территория Велопарковка 24/7 охрана Управляющий Wi-Fi Спутниковое TV Подстветка территории и фасадов Электрогенератор
Жилой комплекс Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty представляет вам один из самых масштабных и уникальных проектов в районе Тюрклер - Алания.Проект будет состоять из роскошного 5-ти звездочного отеля, инвестиционных апартаментов, таунхаусов и вилл.В жилом комплексе представлены апартаменты следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, площадью от 72 до 366 м2.Также в проекте предлагаются таунхаусы панировкой 2+1, общей площадью 118 м2.В резиденции также есть виллы планировкой 5+1, общей площадью от 349 до 361 м2. Расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
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