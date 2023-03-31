Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,518,672
О комплексе
Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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