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Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,518,672
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Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,518,672
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Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).

Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.

Окончание строительства - февраль 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.

  • Пляж - 1 км
  • Школа - 2 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Центр города - 30 км
  • Аэропорт - 20 км
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2+1 от 74 000 евро – 100 м2
5% СКИДКА НА полную ПРЕДОПЛАТУ
ОПЛАТА 40% + 12 мес. В РАССРОЧКУ
ДАТА НАЧАЛА: 31.03.2023 ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 31.05.2024
1 блок 10 этажей
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ХАММАМ
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

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