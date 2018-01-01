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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 497,243
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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 497,243
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Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйственный базар, где вы сможете покупать свежие овощи и фрукты, молочные продукты и многое другое. Здание самого комплекса из 11 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры. 1+1 (66,30 м²) 2 + 1 (115 м²) пентхаусы 2 +1 (129,6 м²) пентхаусы 3 + 1 (215,70 м²) Во время строительства комплекса использовались только высококачественные материалы и последние архитектурные технологии с современным дизайном. На первом этаже расположено помещение под офис. Ночью территория комплекса и сам дом имеется красивую уникальную подсветку. В комплексе есть кабельное телевидение, спутниковая антенна, интернет. А так же электрогенератор, вы никогда не останетесь без электричества в комплексе. Открытый бассейн Аквапарк Сауна Фитнес-центр Детская площадка Своя автостоянка Генератор Огороженная территория Охрана 7/24 Во всех апартаментах:Двери из высококачественной стали Кондиционеры в каждой комнате Жалюзи с дистанционным управлением Электронагреватель воды Встроенная кухня с гранитными столешницами В ванной комнате раковина в стиле Hilton, душ В ванная комната пентхаусов установлено джакузи Окна и балконные двери ПВХ изоляция Полы из высококачественной керамической плитки   Так же у вас есть прекрасная возможность не беспокоится о выборе бытовой техники и мебели в апартаменты, мы сделаем это за вас:***Полный комплект высококачественных бытовой техники (холодильник, стиральная машина, печь, плита, вытяжка, посудомоечная машина); ***Полный комплекс мебели и ЖК-телевизор.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпасе, одном из центральных районов Стамбула. Он находится недалеко от всех транспортных линий, коммерческих центров, объектов и услуг. Это жилой проект, подходящий для инвестиций, с готовым титульным документом; и это правильно, чтобы получить турецкое гражданство.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с парковочными местами.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами.

Расположение и объекты поблизости
  • Побережье - 10 минут
  • Босфорский мост - 5 минут
  • Евразийский туннель - 5 минут
  • Больница - 1 минута
  • Ближайший аэропорт - 30 минут
  • Аэропорт Стамбула - 50 минут
  • Станция метро и автобусная остановка - 2 минуты
  • Торговый центр - 2 минуты
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