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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 421,887
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом.

На каждом этаже находятся 5 квартир.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционер
  • Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1 минута
  • Торговый центр - 1 минута
  • Колледж - 1 минута
  • Университет - 7 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Галатский порт - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 421,887
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