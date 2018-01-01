Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 421,887
1 / 17
О комплексе
Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом.
На каждом этаже находятся 5 квартир.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Кондиционер
- Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
- Полы с подогревом
- Станция метро - 1 минута
- Торговый центр - 1 минута
- Колледж - 1 минута
- Университет - 7 минут
- Аэропорт Стамбула - 30 минут
- Галатский порт - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы