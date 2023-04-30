Жилой комплекс Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.
- Дата начала строительства — 30.04.2023
- Дата окончания строительства — 30.04.2025
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2
- Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
- Система природного газа
Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Турецкая баня
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифты
- Генератор
О районе:
Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.
Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».