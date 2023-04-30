Жилой комплекс Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция

Авсаллар, Турция

Сдача в: 2024

Предлагаем вашему вниманию современный Жилой Комплекс для роскошной жизни в г. Алания, в прекрасном районе Авсаллар - жемчужине Средиземного моря. Комплекс будет построен на участке площадью 19 212 м2 и будет состоять из 6-ти девятиэтажных блоков. Всего будет 378 квартир, 222 квартиры с 1-ой спальней, 88 квартир с 2-мя спальнями, 42 квартиры пентхауса, и 26 квартир дуплексов с садом площадью от 51 м2 до 100 м2.

Комплекс расположен между великолепными горами Торос и всемирно известным пляжем Инжекум. Это идеальное место для инвестиций в ваше будущее. Авсаллар находится недалеко от двух международных аэропортов и имеет легкий доступ к международным поездкам. Расстояние до международного аэропорта Анталии составляет 103 км, а до международного аэропорта Алании Газипаша 64 км. Всего в 700 м от ЖК находится оживленная набережная Авсаллар, на которой расположены все необходимые магазины, банки, аптеки, медицинские клиники и многое другое. В данном проекте каждая деталь была спроектирована и спланирована с учетом потребностей, комфорта и удовольствия жителей ЖК, вплоть до мельчайших деталей.